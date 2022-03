Twee jaar 100 kilometer per uur: wat levert het op en komen we er ooit nog vanaf?

Maar het valt tegen

Maar de vrijgekomen ruimte valt in de praktijk tegen, concludeerde onlangs ook het kabinet. Vooral in de Randstad heeft de snelheidsverlaging niet zo veel uitgehaald doordat er in die regio 'vaak al langzamer werd gereden en lagere maximumsnelheden golden'. Niet alle bouwplannen kunnen daardoor worden gehaald.

Daar komt bij dat die andere stikstofmaatregel, het uitkopen van varkensboeren, ook flink tegenvalt. Die maatregel is overigens veel ingrijpender als het gaat om de stikstofdaling. Jan Willem Erisman: "Omdat de opbrengst van de maatregelen tegenvalt, moeten we dus extra stikstofruimte vrijmaken. Een langetermijnbeleid is daarvoor nodig. Dat kost tijd en zolang die er nog niet is, blijft de maatregel van 100 kilometer per uur en zal je andere maatregelen moeten vinden voor het bouwen van huizen of uitbreiden van wegen."

De hoogleraar is helder: "Zolang er geen andere opties zijn en we prioriteiten stellen aan huizenbouw en bedrijven zullen we deze snelheid houden. Nee, ik denk niet dat deze maatregel snel verdwijnt en zeker niet snel."