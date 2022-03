Kabinet wil per 23 maart de laatste coronaregels afschaffen

Voorwaarde is wel dat ook het Outbreak Management Team met de stap kan leven. Het OMT komt morgen bijeen voor advies. Dinsdag neemt het kabinet het definitieve besluit en licht minister Kuipers dat toe in een persmoment.

Inzet is dat alleen de basisadviezen, zoals handen wassen en hoesten in de elleboog, nog van kracht blijven. In het openbaar vervoer hoeft geen mondkapje meer te worden gedragen. In vliegtuigen blijft dat nog wel nodig.

Geen testen meer

Bij grote evenementen hoeft per 23 maart ook niet meer getest te worden. Het advies om de helft van de tijd thuis te werken als dat kan, zou per direct, dus per aanstaande dinsdag, al verdwijnen. Nu is het advies nog: werk maximaal de helft van de tijd op kantoor.

Het aantal coronabesmettingen loopt de afgelopen weken weer flink op, maar dat leidt vooralsnog niet tot grote problemen in de zorg.