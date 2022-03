Minister grijpt in als gemeenten afspraken woningbouw niet nakomen

Het is een van de maatregelen die het kabinet vandaag aankondigt in de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw. Doel van minister De Jonge is om meer regie te krijgen. Hij wil er niet alleen voor zorgen dat er de komende jaren veel meer huizen worden gebouwd, maar ook dat die huizen voor het overgrote deel (tweederde) betaalbaar zijn en aansluiten bij de woningbehoefte.

Bindende afspraken

De Jonge wil bindende afspraken maken met provincies en gemeenten over de woningbouwproductie. Ook wil hij in de gaten houden of die afspraken worden nageleefd. Zo niet dan dwingt hij de gemeenten daartoe. Hij wil afrekenen met het idee dat de markt de woningnood wel oplost. De afgelopen jaren overheerste volgens De Jonge die gedachte. Gevolg is dat veel mensen nu problemen hebben bij het vinden van een passende en betaalbare woning.