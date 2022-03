Historische koopkrachtdaling komt op ons af: wat kan daaraan worden gedaan?

Waarom duurt het zo lang voor het kabinet met oplossingen komt?

Vooral als je nu al last hebt van de stijgende prijzen, is het ongeduld begrijpelijk. Maar het kabinet wilde eerst meer inzicht hebben in hoe het beeld er precies uitziet. Compensatie loopt immers al snel in de miljarden euro’s. Volgens oppositiepartijen is er nu geen dag meer te verliezen, toch heeft het kabinet nog een week of twee de tijd nodig.

Was het kabinet wel eerder in actie gekomen, dan was nu misschien de conclusie geweest dat het niet genoeg is omdat door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne het koopkrachtbeeld nog verder is verslechterd, iets dat niemand een maand geleden al zag aankomen.