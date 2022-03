Ook regeringspartijen willen dat kabinet 'koopkrachtdreun' beperkt

"Dit is een mokerslag voor gezinnen in Nederland", twitterde GroenLinks-leider Jesse Klaver. "De problemen stapelen zich op: hoge huren, stijgende voedselprijzen, exploderende energiekosten. Verder uitstel is niet acceptabel. Deze tijd vraagt om solidariteit. Stap 1: bevries de energieprijs!" "Tanken, de huur, boodschappen doen, het is bijna niet meer te betalen", vindt SP-leider Lilian Marijnissen.

Geen taboes

Het kabinet heeft al aangegeven te willen kijken wat het kan doen, maar het kan nu nog geen harde toezeggingen doen. Het kabinet heeft daarvoor nog enkele weken nodig.

Premier Rutte temperde gisteren nog de verwachtingen over de compensatie voor de hoge energierekening. In een debat met de Tweede Kamer zei hij dat het kabinet de gevolgen van de stijgende energieprijzen wil dempen, maar dat toch iedereen het in zijn portemonnee zal merken. "Ik gebruik met nadruk het woord dempen", zei Rutte.

Hij noemt een koopkrachtdaling, gezien de ontwikkelingen in Oekraïne, vrijwel niet te voorkomen.