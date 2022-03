Premier Rutte: daling koopkracht is vrijwel zeker niet te voorkomen

Door de oorlog in Oekraïne zijn de toch al flink opgelopen prijzen van energie en brandstof de afgelopen dagen nog veel verder gestegen. Het kabinet denkt nog na over maatregelen om de gevolgen daarvan voor burgers zo beperkt mogelijk te houden.

Maar veel meer dan 'de gevolgen dempen' zit er niet in, waarschuwt de premier alvast na vragen van de Tweede Kamer.

Andere realiteit ontstaan

Door de oorlog is 'een echt andere realiteit ontstaan, met verregaande gevolgen voor ons deel van de wereld'. Grootschalige verstoringen van aanvoerlijnen, van de energievoorziening en van het internationaal kapitaalverkeer zullen onvermijdelijk een impact hebben. "Die is nu nog nauwelijks te overzien, maar ik sluit niet uit dat die aanzienlijk is."

Rutte zei ook dat er geen taboes zijn in deze crisissituatie. Minister Sigrid Kaag van Financiën zei zondag te willen kijken naar 'alle opties' voor extra compensatie vanwege de hogere energieprijzen. "We zijn hartstikke hard bezig om te kijken op welke manier we het zo draaglijk mogelijk kunnen maken voor de mensen."