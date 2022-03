Kabinet gaat in crisisstand: wat betekent dit voor Oekraïense vluchtelingen?

Waar komen de vluchtelingen terecht?

Maandag strandden Oekraïense vluchtelingen al bij de noodopvang in het Gelderse Harskamp, die vol bleek. De nood is hoog, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA): meer noodopvangplekken zijn snel nodig. Op allerlei plekken worden nu noodopvangen ingericht. Denk aan hotels, vakantieparken, leegstaande gebouwen en cruiseschepen. In Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, regio Groningen, Haaglanden, Eindhoven, Gorinchem en Harskamp zijn al locaties in gebruik genomen en in andere gemeenten worden nog locaties klaargemaakt. In de eerste fase moet iedere veiligheidsregio 2.000 opvangplekken vrijmaken. In totaal dus 50.000 opvangplekken.

Samen met de betrokken gemeenten en veiligheidsregio’s wordt ook een Knooppunt Informatie Oekraïne ingericht. Dat knooppunt maakt de opvangplekken inzichtelijk en regelt de verdeling van de opvang over de regio’s.