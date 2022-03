Rutte: kabinet behandelt opvang vluchtelingen uit Oekraïne als crisis

Duizend vluchtelingen

Tot nu toe hebben duizend Oekraïense vluchtelingen zich in ons land gemeld. Volgens Rutte is de opvang een complex vraagstuk. Oekraïense vluchtelingen hoeven zich niet te melden bij het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel, ze mogen hier gewoon naartoe komen. Dat vraagt volgens hem om afstemming over de huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs.

Het is aan de 25 veiligheidsheidsregio's om voldoende opvangplekken vrij te maken. In eerste instantie moeten de regio's bij elkaar op korte termijn in totaal 50.000 plekken vrij maken. De burgemeesters lieten gisteren weten tijdens een speciaal overleg dat het vrijmaken van de plekken een complexe puzzel is, maar dat het gaat lukken. Het probleem zien de burgemeesters meer in de lengte van het verblijf: hoe lang moeten deze mensen opvang hebben? "Dat kunnen maanden worden, misschien wel jaren", aldus de burgemeesters.