Linkse wetswijziging moet verdwijnen sociale huurwoningen voorkomen

Maar volgens de coalitiepartijen en de minister loopt het niet zo'n vaart. Zij schermen met het regeerakkoord, waarin staat dat er 100.000 huizen per jaar moeten moeten worden gebouwd, waarvan twee derde in de categorie betaalbaar. Dus ook veel nieuwe sociale huurwoningen.

'We gaan meer bouwen'

''Er is een andere situatie nu'', zegt D66-Kamerlid Faissal Boulakjar. ''We gaan de verhuurderheffing afschaffen. Dan krijgen corporaties weer ruimte om te investeren. Bovendien is bij het debat over de regeringsverklaring een motie aangenomen die uitspreekt dat het aantal sociale huurwoningen niet mag afnemen. Dus dat gebeurt ook niet'' Zijn collega Pieter Grinwis van de ChristenUnie is het daarmee eens. Hij zegt: ''Met het wetsvoorstel wordt eigenlijk de vorige oorlog gestreden. We gaan nu meer bouwen.''

Minister De Jonge betoogt dat het tij allang is gekeerd. "Van 2015 tot 2018 is het aantal sociale huurwoningen weliswaar afgenomen, maar sindsdien is het weer licht gestegen tot ruim 2 miljoen in 2020. Ook het aantal verkopen aan partijen buiten de sociale sector laat al enige jaren en dalende lijn zien. We kunnen dus constateren dat de afname lijkt te zijn gestopt."