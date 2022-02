Tweede Kamer wil meer geld naar defensie en is woest over 'Kremlinpropaganda' Baudet

Meer geld naar defensie

Meerdere politieke partijen, waaronder regeringspartijen VVD en D66 willen meer geld naar defensie. "Voor mijn fractie is er nu geen enkel taboe", zei Sjoerd Sjoerdsma (D66). De D66'er wees erop dat het kabinet deze regeerperiode al 10 miljard euro extra investeert in het militaire apparaat. Maar D66 is bereid meer te doen. "Wat nodig is, is nodig."

Ook de VVD vindt dit het moment dat Nederland aan de NAVO-norm van 2 procent gaat voldoen.

Boycot van gas

De linkse partijen vinden dat het kabinet ook de Russische financiële belangen die via de Amsterdamse Zuidas lopen hard aanpakken. Daarvoor pleiten de PvdA, GroenLinks en de SP.

GroenLinks pleit ook voor een boycot van Russisch gas en olie. "Dat is vergaand, maar we moeten dat doen." Klaver wil ook een onderzoek van de Tweede Kamer naar de financiering van politieke partijen en politici naar mogelijke banden met Rusland. Ook wil de partij dat Forum voor Democratie en de PVV geen toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie van het kabinet aan de Tweede Kamer over de oorlog in Rusland.