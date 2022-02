Eerste gevluchte Oekraïners in Ter Apel, aantal kan snel oplopen

"Goed dat mensen die solidariteit tonen", vindt de staatssecretaris die in Brussel is om met de EU-landen te praten over de vluchtelingenproblematiek die is ontstaan door het uitbreken van de oorlog.

"Mensen die hun zolder of tweede huis willen aanbieden moeten nu nog naar hun gemeente om dat te regelen. Daar is nog geen centraal adres voor, maar daar moet snel duidelijkheid over komen."

Op social media laten sommige Nederlanders al weten dat zij hun huis beschikbaar willen stellen voor vluchtelingen. Ook de 15-jarige Marieke in Hengelo wil haar kamer afstaan aan een Oekraïens gezin.