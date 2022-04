Boeren krijgen 'hoe dan ook' problemen met groot mestoverschot

Als de toestemming om extra mest uit te rijden verdwijnt, ontstaat een acuut probleem voor vrijwel de hele agrarische sector. De afgelopen jaren konden boeren toestemming aanvragen om extra mest uit te rijden. In plaats van 170 kilo stikstof (ruim 42 kubieke meter mest) konden zij maximaal 250 kilo stikstof (ruim 61 kubieke meter mest) per hectare uitrijden over het land. Voorwaarde was dat ze meewerkten aan het monitoren van de bodem- en waterkwaliteit.

Mest verkopen

Als veehouders de mest niet meer mogen uitrijden, kunnen ze deze nog verkopen aan akkerbouwers in binnen- en buitenland, maar door het overschot daalt de waarde. Bovendien zit er verschil in kwaliteit van mest. Zo is koemest beter dan varkensmest.

Varkenshouders, die het als gevolg van de Afrikaanse varkenspest economisch al erg moeilijk hebben, worden daardoor met een nieuw probleem opgezadeld. Zij krijgen hun mest niet meer verkocht omdat veel akkerbouwers zullen kiezen voor de betere en in prijs gedaalde koemest.