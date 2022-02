EU-leiders akkoord over harde strafmaatregelen tegen Rusland

De regeringsleiders werden het binnen een uur eens. "Dat was bewust om de eensgezindheid uit te stralen", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Geen enkel Europees land is bereid om militairen naar Oekraine te sturen, dus blijft een eensgezinde veroordeling en nieuw sanctiepakket over." In de verklaring veroordelen de leiders de aanval van Rusland en kondigen nieuwe sancties aan. Ze waarschuwen voor "enorme en ernstige gevolgen" voor Rusland.

Betalingsverkeer

Een optie was nog om Rusland uit de 'financiële telecomdienst' SWIFT te zetten. Dat betekent het land helemaal afsluiten van het internationale betalingsverkeer. De verwachting is dat de EU niet zover wil gaan, want dat heeft ook grote gevolgen voor landen en Europese banken zelf. De maatregel wordt achter de hand gehouden, zeggen betrokken diplomaten.

Ander punt van discussie was of sancties Poetin zelf moeten raken, zoals een reisverbod voor de Russische president. Maar ook die stap zullen de landen nu niet nemen, omdat dan elke kans op diplomatiek overleg met Moskou helemaal is verdwenen.