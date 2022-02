D66 wil minder kippen en nog dit jaar vaccinatie tegen vogelgriep

Nederland telt volgens het Centraal Bureau voor Statistiek ongeveer 100 miljoen kippen. Kamerlid De Groot: ''Veel te veel op een kleine oppervlakte. In de twee concentratiegebieden voor pluimveebedrijven, Gelderse Vallei en Noord-Limburg, liggen de bedrijven bovendien te dicht op elkaar. Dat verhoogt het risico op besmettingen en het overspringen van besmettingen. Daarom zouden er niet alleen minder dieren moeten komen, maar moeten de bedrijven ook op grotere afstand van elkaar komen te liggen''.

Meerderheid voor vaccineren

In de Tweede Kamer is een meerderheid voorstander van het vaccineren van pluimvee tegen vogelgriep. Vorig jaar kreeg een voorstel van D66 en VVD steun. Maar het duurt volgens De Groot te lang voordat er nu iets gebeurt. Oorzaak zijn Europese belemmeringen. Handel in pluimvee dat is gevaccineerd is nu verboden.

Dat moet volgens De Groot veranderen. Hij zegt: ''Er zijn vaccins. Ook al leveren die nog geen totale immuniteit, ze beschermen dieren wel tegen het virus. Daarom vinden wij dat we er in het nieuwe griepseizoen, komend najaar, mee aan de slag moeten. En in de tussentijd moeten we er voor zorgen dat we er in Europa de handen voor op elkaar krijgen. Ook andere landen hebben dit probleem.''

Debat over zoönosen

Als het aan De Groot ligt komt minister Henk Staghouwer van Landbouw snel in actie en zet hij de volksgezondheid daarbij op de eerste plaats. De minister schreef gisteren nog aan de Tweede Kamer dat hij ook voorstander is van vaccineren, maar volgens De Groot duurt het te lang. Dat zal hij ook vanavond duidelijk maken in een debat in de Tweede Kamer over zoönosen, ziekten die overgaan van dieren op mensen.