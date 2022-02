Regionale Volt-politici over affaire: 'Zo zonde voor onze partij'

In Zwolle is de lokale Volt-afdeling keihard bezig met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, zegt Maura Vaandrager van de afdeling. Haar partij deed het zo lekker in de peilingen. De kwestie rond het Volt-Kamerlid Gündoğan is natuurlijk 'balen', vindt ze.

"Dit heeft ook impact op onze afdeling. Logisch, je valt onder de vlag van Volt. En qua timing, zo vlak voor de verkiezingen, is het allemaal natuurlijk erg ongelukkig, maar het is goed dat het zorgvuldig onderzocht wordt."

'We weten niets'

Ze krijgen in Zwolle ook vragen over de kwestie. Ook de andere afdelingen – Volt doet in tien gemeenten mee tijdens de verkiezingen – zien ze dat. Maar overal klinkt hetzelfde antwoord. Namelijk: "Wij weten ook niet wat er speelt."

Ze moeten dus het onderzoek afwachten, zegt Ruud Maas. Hij is Volt-lijsttrekker in Utrecht. "We hebben daar geen invloed op. Natuurlijk zit je niet op deze onrust te wachten. Die is er nu wel, dus laten we hopen dat die snel overgaat."