Nederland levert Oekraïne geweren, munitie en andere militaire goederen

Het gaat om 3000 gevechtshelmen en 2000 scherfvesten met bijbehorende pantserplaten. Daarnaast levert ons land dertig metaaldetectoren en twee draadgeleide detectierobots, die worden gebruikt voor het opsporen van mijnen.

Ook worden er twee gevechtsveldbewakingsradars en vijf wapenlocatieradars geleverd en honderd scherpschuttersgeweren met 30.000 stuks bijbehorende munitie. Met deze geweren kunnen militaire doelen op grote afstand met precisie worden geraakt.

Voorkomen van oorlog

Minister Hoekstra zegt in een toelichting dat de kern van de inzet van het kabinet er nog steeds op gericht is 'de situatie via dialoog en diplomatie te de-escaleren'. "Het voorkomen van oorlog blijft de hoogste prioriteit. Tegelijk moet Oekraïne zich kunnen verdedigen tegen een mogelijke Russische gewapende aanval op eigen grondgebied. Daarom heeft het kabinet besloten deze militaire goederen te willen leveren aan Oekraïne", zei Hoekstra.

De levering van de militaire goederen komt bovenop de politieke, financiële en militaire steun die Nederland al levert.