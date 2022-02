Minister Kuipers blij met nieuwe fase: 'Alles gaat open, in grote stappen'

Is de pandemie voorbij?

Kuipers zegt als antwoord op die vraag: 'Nee, de pandemie is niet voorbij'. "Misschien zijn we wel over de piek heen, maar de aantallen zijn hoog. Wees nog steeds voorzichtig want de kans dat je iemand tegenkomt die het virus heeft, is groot. Corona is niet weg, verre van."

Volgens Kuipers is het voor risicogroepen dan ook een spannende tijd.