Lerarentekort aangepakt: minder strenge eisen om aan de pabo te beginnen

Zo hoopt het kabinet de pabo makkelijker toegankelijk te maken voor aankomende studenten die graag basisschoolleraar willen worden.

"Dit zou kunnen bijdragen aan de aanpak van het lerarentekort met behoud van kwaliteit van leraren", zegt verantwoordelijk minister Robbert Dijkgraaf.

Zorgelijk groot tekort

Gaat dat niet ten koste van de kwaliteit van de basisschoolleraren? De minister is daar niet bang voor omdat alle leraren uiteindelijk de pabo zullen hebben afgerond.

Momenteel is er naar schatting een lerarentekort van 6800 fte. Daarnaast is er een tekort aan langdurige vervangers voor 2300 fulltime krachten. In totaal komt het actuele lerarentekort daarmee op 9100 fte, blijkt uit de meest actuele cijfers van het ministerie. Dat is een tekort van 9,1 procent. Concreet betekent zo'n groot tekort dat de kans op onderwijsachterstanden groeit.