Therapieën om homo's te 'genezen' strafbaar: 'Stond te trillen tijdens de uitdrijving'

In landen als België en Duitsland zijn deze zogenoemde conversietherapieën, die grote psychische gevolgen kunnen hebben, verboden. De Verenigde Naties riepen in 2020 nog op tot een wereldwijd verbod. Volgens experts is er ook geen wetenschappelijke basis voor de werkzaamheid van deze therapieën.

In ons land is er veel over gesproken, maar tot een verbod kwam het nooit. Het kabinet wilde meer onderzoek en een verbod zou weinig toevoegen, vinden critici.

Na al die jaren gesteggel, dienen D66 en VVD vandaag, op Valentijnsdag, een initiatiefwet in die deze therapieën dan toch strafbaar moeten maken. Een Kamermeerderheid ondersteunt de wet die er voor zorgt dat het uitvoeren leidt tot een gevangenisstraf van een jaar of een geldboete tot 22.500 euro. De wet gaat nu voor consultatie naar de Raad van State. Over een jaar kan de wet dan ingaan.

'Middeleeuws'

Middeleeuws, vindt VVD-Kamerlid Hatte van der Woude deze therapieën. "Het is echt onverteerbaar dat er jongeren in Nederland zijn die, terwijl ze al worstelen met hun seksualiteit, zo mishandeld en getraumatiseerd worden onder het mom van homogenezing."

Mede-initiatiefnemer Jeanet van der Laan (D66): "Personen en organisaties die deze activiteiten aanbieden, er reclame voor maken of ze uitvoeren worden door deze wet strafbaar. Maar belangrijker: we beschermen mensen, en vooral jongeren, zo veel beter tegen sociale en psychische druk."