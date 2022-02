Voorgenomen versoepelingen bekend: 1,5 meter afstand weg per 25 februari

Deze voorgenomen versoepelingen heeft het kabinet zojuist in een brief bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat de versoepelingen vóór de persconferentie, volgende week dinsdag, bekend worden gemaakt. Dan worden de knopen definitief doorgehakt.

"We hebben er nu vast over gepraat. Zijn er versoepelingen mogelijk? De gedachte is ja en daar willen we graag advies over vragen aan het OMT", zegt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. "Het aantal besmettingen is heel hoog, maar stabiliseert wel. Ook de druk op de zorg is in verhouding laag. dat wil niet zeggen dat de druk er niet is, maar die wordt vooral veroorzaakt door uitval van het personeel."

Geen 1,5 meter

En dus staan volgens het kabinet alle seinen op groen om volgende week rap te gaan versoepelen. In de plannen mogen vanaf volgende week vrijdag horeca, clubs en discotheken, maar ook de cultuursector en theaters tot 01.00 uur 's nachts openblijven. Met controle op het coronatoegangsbewijs kan de 1,5 meter en de verplichte zitplaats worden losgelaten.

Waarom het coronatoegangsbewijs blijft? "Het alternatief zou zijn dat je afstand moet houden, een mondkapje moet dragen en moet werken met vaste zitplekken", zegt Kuipers. "Daar hebben we het met de sector over gehad en toen hebben we gezegd, doe dan het coronabewijs."

Stadions en theaters

Nu moeten bijvoorbeeld restaurants, cafés, theaters, bioscopen en musea nog om 22.00 uur dicht, maar in verband met de relatief gunstige ziekenhuiscijfers wil het kabinet dat tijdstip aanpassen. In kroegen, clubs en discotheken mogen vanaf volgende week vrijdag maximaal 500 mensen naar binnen.

Op plekken zoals voetbalstadions en theaters mogen méér dan 500 mensen naar binnen, maar blijft de vaste zitplaats nog wel bestaan. Daar hoeven de gasten ook geen anderhalve meter afstand meer van elkaar te houden.