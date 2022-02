Kabinet werkt aan verbod op gokreclames

Vandaag was er weer een debat over de reclames in de Tweede Kamer. "Alleen al in de maand december waren er 11.237 gokreclames te zien met Andy van der Meijde of Elly Lust", zei Don Ceder (ChristenUnie). "Het is een doorn in het oog. Ik kan de naam Andy niet meer horen. De balans is zoekgemaakt", zei Lilian Helder van de PVV.

De PvdA spreekt over een enorme ellende die de onlinereclames teweeg kunnen brengen.