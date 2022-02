Na jaren discussie en gesteggel: abortuspil bij de huisarts

Eerdere plannen

In 2016 heeft het toenmalige kabinet onder leiding van Edith Schippers al geprobeerd het voorschrijven van de abortuspil via de huisarts in de wet te regelen. Dat is toen mislukt.

De Raad van State, die over iedere wet advies moet uitbrengen, was toen kritisch. Uiteindelijk waren de huisartsenorganisaties ook geen voorstander van deze wet omdat het te veel bureaucratie met zich meebracht. Zo hadden huisartsen in die wet nog een vergunning nodig. Dat is bij de nieuwe wet niet zo. De christelijke coalitiepartijen waren destijds ook niet enthousiast.