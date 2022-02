Kabinet: openhouden samenleving wordt uitgangspunt coronabeleid

Het coronabeleid gaat straks uit van twee hoofddoelen: de 'sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit' en daarnaast de 'toegankelijkheid van de gehele zorgketen voor iedereen'.

Schokbestendige samenleving

Die doelen zijn gelijkwaardig, schrijft de minister in een Kamerbrief over de aanpak van het coronavirus op de langere termijn. In de brief doet de minister uit de doeken wat de doelen en de strategie worden van het coronabeleid in de komende maanden.

Hiermee verschuift de aandacht meer 'naar een zo normaal mogelijke manier van leven'. Voor het nieuwe coronabeleid wil Kuipers naar een 'open, weerbare en schokbestendige samenleving'.