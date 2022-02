PvdA-Kamerlid Van Dijk stapt op na beschuldigingen ongewenst gedrag

Het 41-jarige Kamerlid zat sinds 2017 in de Tweede Kamer. In een verklaring zegt Van Dijk: "In mijn persoonlijke leven ben ik in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest. Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden. Om het gestelde onafhankelijke onderzoek de ruimte te geven en de partij niet in de weg te zitten, trek ik mij terug uit mijn politieke functie."

Pijnlijk voor Ploumen

Van Dijk geeft zijn Kamerzetel op. De partij stelt een onafhankelijk onderzoek in nadat er meerdere klachten zijn binnengekomen van vrouwen. Voor partijleider Ploumen is het bijzonder pijnlijk, want zij spreekt zich al jaren uit voor de positie van de vrouw.

Uitgerekend vandaag werd ook Mariëtte Hamer, ooit prominent PvdA'er, benoemd door het kabinet als regeringscommissaris seksueel geweld.