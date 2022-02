De (nabije) toekomst van de coronaregels in ons land: 5 vragen

1. Op 15 februari komt er weer een weegmoment, wat is de koers van het kabinet?

Frits Wester: "Het kabinet wil ons zo snel mogelijk van allerlei beperkingen verlossen. Net als bij de laatste ronde in de versoepelingen is het kabinet bereid om ook volgende week 'weer een aantal risico’s te nemen', zo valt te beluisteren. Het gaat namelijk de goede kant op met de cijfers. De besmettingen zijn weliswaar nog torenhoog, maar in de ziekenhuizen en op de ic's is de situatie beheersbaar. Dus durft het kabinet verder te versoepelen."

Dit zei Mark Rutte erover: