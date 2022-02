CDA: gemeente moet garant staan als starter met studieschuld huis koopt

Ze kunnen dan enkele tienduizenden euro's meer lenen en krijgen een grotere kans op de woningmarkt. CDA-Kamerlid Inge van Dijk vraagt minister van Financiën Sigrid Kaag hierover in overleg te gaan met de banken.

Volgens Van Dijk kunnen nu alleen familieleden garant staan bij het afsluiten van een hypotheek. Maar niet iedereen heeft rijke ouders. Ze zegt: ''Daarom zouden gemeenten hier ook een rol moeten kunnen spelen. We moeten voorkomen dat jongeren al op voorhand worden uitgesloten van het kopen van een huis.''

Weinig kans

Starters op de woningmarkt hebben al weinig kans. Als ze ook nog eens een forse studieschuld hebben en daardoor veel minder kunnen lenen komen ze helemaal niet meer aan de bak.

Het idee om gemeenten een rol te laten spelen, is afkomstig van CDA-lijsttrekkers voor de gemeentraadsverkiezingen, onder wie de Haagse wethouder van onderwijs Hilbert Bredemeijer. Hij zegt: ''Jongeren willen vaak blijven wonen in de stad waar ze hebben gestudeerd. Maar net als in veel andere gemeenten zie ik in mijn stad dat het voor starters onhaalbaar is om een huis te kopen. Als gemeenten garant kunnen staan voor de studieschuld geven we ze een eerlijkere kans."