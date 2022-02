Doek valt voor 50PLUS in Roosendaal: nummers 2, 3 en 4 met corona in ziekenhuis

Hoe zijn politieke collega's het virus hebben opgelopen, weet hij niet. "Maar nummer 3 en 4, een man van 59 jaar en een vrouw van 38, kennen elkaar goed. Waarschijnlijk hebben zij het van elkaar gekregen", zegt Vruwink.

Hij geeft toe: "Het is toch wel schrikken dat mensen toch nog zo ziek kunnen worden van het virus. En het is ongelooflijk bizar dat dit ons moet overkomen." Hij maakt zich ook wel even zorgen over zijn eigen gezondheid. "Natuurlijk sta je daar dan even bij stil. Gelukkig heb ik mijn booster gekregen en hoop ik dat ik gezond blijf."

Andere kandidaten

Er staan nog meer kandidaten op de lijst, maar volgens Vruwink hebben zij niet echt de ambitie om de raad in te gaan als ze zouden worden gekozen. "Het zijn ontzettend aardige mensen, maar om met hen de verkiezingen in te gaan, ik was daar niet van overtuigd. We hebben dat ook met elkaar besproken en zij zagen dat zelf ook niet zitten."

Dus trok de Roosendaler de stekker definitief uit het politieke avontuur: 50PLUS doet niet mee in Roosendaal. "Ik heb dit ook met het provinciebestuur besproken. Ik moest gewoon vaststellen dat het hem niet ging worden. Ook de handtekeningen van de kandidaten misten nog en die moesten maandag worden ingeleverd. Ik mag niet bij ze op bezoek in het ziekenhuis, het lukt me gewoon niet om alles op orde te brengen."