Burgemeesters bij elkaar over invulling carnaval: 'Duivels dilemma'

Carnaval ís

Hubert Bruls, zelf fervent carnavaller en voorzitter van het Veiligheidsberaad, is helder bij aanvang van het overleg: "Carnaval ís. Dat kun je niet afschaffen. Het is er, altijd."

Hij hoopt het vanavond op hoofdlijnen over bepaalde zaken eens te worden. "We moeten nadenken hoe we de grote toestroom op straat afremmen. Daar gaan we het vooral over hebben."

Bruls gelooft meer in het ontmoedigen. "Daar waar we de 1,5 meter niet kunnen handhaven, hoe ontmoedigen we mensen dan om bij elkaar te komen? Daar moeten we over spreken."

Concrete voorstellen wilde hij nog niet delen. Carnaval wordt ook overal anders gevierd, benadrukt ook hij. "In de ene stad is er vooral straatcarnaval, op andere plekken speelt het zich vooral heel erg af in zalen, dus binnen."