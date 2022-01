Minister Yeşilgöz: carnaval kan doorgaan maar in aangepaste vorm

"Helaas zal carnaval wel in een aangepaste vorm moeten worden gevierd", zei de minister. "Tenzij het virus volledig is verdwenen, maar dat is volgens mij iets te snel. En je kunt niet zeggen dat het virus die dagen niet bestaat."

Verschillende scenario's mogelijk

De minister van Veiligheid en Justitie gaat vanavond met de burgemeesters van de carnavalssteden in gesprek. "We zullen dus afspraken moeten maken. Er zijn verschillende scenario's mogelijk. Ik ben benieuwd wat voor ideeën de burgemeesters hebben en hoe dat vorm gegeven kan worden binnen de coronamaatregelen."

Yeşilgöz wil daar nog niet op vooruitlopen, gaf ze aan. In principe geldt het huidige maatregelenpakket ook tijdens carnaval, al komt het kabinet over ruim twee weken wel met een nieuw weegmoment. Carnaval is dit jaar van 27 februari tot 1 maart.