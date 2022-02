Ouders nemen vaker juridische stappen tegen scholen, corona aanjager conflicten

Geschillen oplossen

Hoe geschillen worden opgelost? Darinka Schilstra is jurist bij Achmea: haar dagelijks werk is het oplossen van ruzies tussen ouders en scholen. "Door corona heb ik veel meer werk op mijn bordje gekregen."

Hoe de 'mediator' te werk gaat? "Alles is er op gericht om er uit te komen", zegt Schilstra. "Dat doen we bijvoorbeeld door een gesprek te organiseren tussen school en ouder. Het is belangrijk dat die twee een goede band houden en eruit komen, want je wilt toch dat ze met elkaar door kunnen. In uitzonderlijke gevallen komen we er niet uit en wordt een geschil voor de rechter uitgevochten."

Brouwer-Van Vliet vult aan: "Bijna 9 van de 10 klachten wordt uiteindelijk opgelost. Het is vaak geven en nemen. In uitzonderlijke gevallen is de gang naar de rechter nodig."