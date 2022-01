OMT: kinderen tot en met 12 jaar niet meer in quarantaine

De groep kinderen van 13 tot 18 jaar kan na contact met een besmet persoon ook kiezen om nog gebruik te maken van de huidige regels: vijf dagen in quarantaine en dan een PCR-test.

Morgen wordt bekend of het kabinet deze versoepeling ook meeneemt. Dan is er weer een coronapersconferentie. De kans is groot dat dit gebeurt.

Versoepelen

Op dit moment moet een hele klas naar huis wanneer minstens drie leerlingen positief zijn getest op het coronavirus. De quarantaineregel leidt dat complete klassen thuiszitten.

Daarom riepen bonden op tot het versoepelen van de regels. Volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) zit bijna een kwart van de scholieren thuis door de maatregelen.

Wel krijgen oudere kinderen het advies om tien dagen na contact met een besmet persoon contact met ouderen en kwetsbaren te vermijden.