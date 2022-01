Minister: geen blootfoto's meer van patiënt naar zorgverzekeraar

In sommige gevallen eisen verzekeraars dat, bijvoorbeeld als er geruime tijd zit tussen de behandeling en de hersteloperatie. Zorgminister Ernst Kuipers meldt aan de Tweede Kamer dat hij de procedure hiervoor wil veranderen.

Verminkte borsten

De Kamer had via een motie van PVV-Kamerlid Fleur Agema het kabinet verzocht om deze praktijk te stoppen. Aanleiding was een vrouw die haar beklag had gedaan over foto's die zij van haar verminkte borsten moest opsturen om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding van de reconstructie.