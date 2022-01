Staatssecretaris Uslu praat woensdag met John de Mol over misstanden Voice

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) praat woensdag met Talpabaas John de Mol over de misstanden bij het programma The Voice of Holland. Dat bevestigt haar woordvoerder tegen RTL Nieuws. Uslu zei eerder al dat ze 'misselijk' werd van de berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma.

Na de uitzending van BOOS over wangedrag bij de talentenshow The Voice liet staatssecretaris Gunay Uslu (Media) al weten in gesprek te willen met omroepen en mediamagnaat John de Mol. Het gesprek met de publieke omroep is al geweest, zegt een woordvoerder. "Er zal nog een vervolggesprek komen met de publieke omroep." Woensdag praat de staatssecretaris dus met John de Mol. Ook zal er dan een gesprek zijn met RTL. Uslu liet vorige week weten dat ze 'misselijk' werd van de berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma. "Dit gedrag moet aangepakt worden", zei de bewindsvrouw. Uslu liet ook weten de kritiek op de houding van De Mol te snappen. "Het ligt niet aan de vrouwen. Mannen moeten hier echt hun verantwoordelijkheid nemen." Ook andere ministers en de premier spraken zich uit over de onthullingen van BOOS.