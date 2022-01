Kabinet wil horeca en cultuur open tot 22.00 uur, coronatoegangsbewijs verplicht

Druk is groot

De druk op het kabinet om de cafés, restaurants, bioscopen, musea, theaters, sauna's en pretparken, weer te openen is groot. Niet alleen vanuit de samenleving en burgemeesters, maar ook vanuit de Tweede Kamer.

Supermarkten mogen ook weer tot 22:00 uur open, nu moeten de deuren van de supers om 20:00 uur dicht. Nachtclubs mogen nog niet open.

Dit weekend werd al bekend dat het Outbreak Management Team (OMT) positief is over het heropenen van de horeca en cultuursector. Het OMT zou tot 20:00 uur hebben geadviseerd.

Hoog aantal besmettingen

Het aantal besmettingen is nog altijd heel hoog. Voor de tweede dag op rij zijn ongeveer 65.000 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Premier Rutte was vrijdag 'hoopvol' over de versoepelingen, maar gaf ook een winstwaarschuwing vanwege het enorme hoge aantal besmettingen.

Positief is dat de ziekenhuisbezetting blijft dalen. Besmettingen zijn er vooral bij jongeren tot dertig jaar. Een ingewijde laat weten dat alles valt of staat bij de handhaving. Burgemeesters moeten echt toezeggen dat er gehandhaafd gaat worden. Dat is echt belangrijk, anders is deze versoepeling een te groot risico."