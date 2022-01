Rutte kan veilige bedrijfscultuur bij de Rijksoverheid niet garanderen

Bij de overheid is 'in formele zin' alles goed geregeld om misstanden tegen te gaan, zei Rutte op zijn wekelijkse persconferentie, maar volgens hem blijft het de vraag of er genoeg aan wordt gedaan en of er genoeg aandacht voor is.

Rutte wilde niet direct commentaar geven op de uitspraken van John de Mol, die zei dat Talpa allerlei 'loketten' heeft voor het melden van misstanden, maar dat vrouwen wel 'aan de bel moeten trekken.'

Geen stofkam

De premier en de ministers hebben de misstanden bij het programma The Voice of Holland uitvoerig besproken tijdens de ministerraad, vertelde de premier. Rutte betwijfelt of het helpt om 'met de stofkam' door ministeries te gaan om seksueel wangedrag bloot te leggen. "Er is geen stofkam voor een bedrijfscultuur, maar je spreekt er regelmatig over."

Rutte is 'heel blij' met bijvoorbeeld de klachtenprocedures die er zijn, 'maar cultuur is een optelsom van gedrag. Dat wordt in beperkte mate gestuurd door dit soort systemen.'