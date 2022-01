Rutte is gematigd positief over versoepelen maar advies thuiswerken blijft

Volgens Rutte is het versoepelen van het thuiswerkadvies nu niet aan de orde omdat het aantal besmettingen zo 'ongelooflijk hoog' is. "We zitten nu tegen de 60.000 besmettingen per dag. Dat is ongelooflijk hoog, écht bizar."

Niet onderhandelen met het virus

De premier wil nog niet vooruitlopen op de coronapersconferentie volgende week dinsdag. "Het ziet er echt wel beter uit dan een week geleden, maar ik kan er echt nog niet op vooruitlopen. Met het virus kun je niet onderhandelen."

Positief is dat de ziekenhuisbezetting blijft dalen. Besmettingen zijn er vooral bij jongeren tot dertig jaar. Hij is positief over het feit dat boosters heel goed lijken te werken bij ouderen. Op de vraag of hij snapt dat de rek in de samenleving eruit is, antwoordde Rutte: "Het uithoudingsvermogen is nu gedaald naar 0,0 procent."