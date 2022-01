Rutte: 'We hebben de hoop dat er de ruimte is om te versoepelen'

Of er vanaf volgende week meer mogelijk is, hangt af van 'de cijfers die we krijgen.' De ontwikkelingen in de cijfers gaan wel in een 'gunstige richting'.

Rutte doelde op de cijfers die Jaap van Dissel vandaag tijdens de technische briefing had laten zien. De aannames die het RIVM gebruikte in de modellen en ervoor zorgden dat het demissionaire kabinet tot een zware lockdown besloot, waren 'te pessimistisch', zei Jaap van Dissel.

Corona komt niet uit de spouwmuren

Volgende week dinsdag is er weer een persconferentie en wordt duidelijk of er verder versoepeld kan worden. De horeca en theaters zijn nog altijd gesloten. Als er volgende week versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn, zal het kabinet erop aandringen dat alle protocollen die de laatste tijd ontwikkeld zijn ook echt worden nageleefd.

"Want corona komt niet uit de spouwmuren", zei Rutte.