Kamervoorzitter grijpt in vanwege inbreng Forum, debat geschorst

Van Meijeren was nog niet aan zijn bijdrage in het coronadebat begonnen, toen andere Kamerleden vroegen hem tekst en uitleg te geven over uitspraken die hij eerder deze maand deed. Het Forum-Kamerlid had gezegd dat hij de mensen die verantwoordelijk zijn voor het coronabeleid wilde 'opsporen, vervolgen en opsluiten.'

Crimineel beleid

Eerder zei Bergkamp al tegen Van Meijeren dat hij niet moet spreken van 'crimineel beleid', tenzij hij ministers aanklaagt wegens ambtsmisdrijven. Het Forum-Kamerlid zei daarop: "Ik roep slechts op tot burgerlijke ongehoorzaamheid."

Zo'n oproep is in strijd met de regels van de Tweede Kamer en daarom greep de Kamervoorzitter in en legde zij het debat over de coronamaatregelen stil, zoals te zien is in deze video: