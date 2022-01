Twee dagen debat in vogelvlucht: uitgestoken hand Rutte is nu nog leeg

Frits Wester: 'Heb even geduld, was de boodschap'

"Heb even geduld. Dat was samengevat de boodschap van premier Rutte richting de oppositie en regeringspartijen. Concrete toezeggingen over koopkrachtreparatie, het budget voor de jeugdzorg of de aardgaswinning in Groningen kon en wilde de premier nog niet doen. Dat was zeker voor de oppositie teleurstellend, het bleef bij een inspanningsverplichting.

Het kabinet moet en wil de Kamer nog wel tegemoet komen omdat het geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Zeker als het gaat om de koopkracht van ouderen."