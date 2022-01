Behandeling omstreden 2G-wetsvoorstel weer uitgesteld

Het van de week verschenen onderzoek van TU Delft, UMC Utrecht en Erasmus MC concludeert dat het 2G-beleid momenteel nauwelijks effectiever is in de strijd tegen het aantal besmettingen dan het 3G-beleid. Bij 2G zijn alleen mensen die zijn genezen of gevaccineerd welkom in een kroeg of museum.

Minimaal verschil

Omdat vaccinatie minder goed beschermt tegen een besmetting met omikron, werken het 2G- en 3G-beleid minder goed om het virus in de samenleving af te remmen. In de 'optimale situatie' kan 2G er momenteel volgens de onderzoekers voor zorgen dat het R-getal met 16 procent wordt verlaagd. Bij 3G is dit 15,3 procent, een minimaal verschil.

1G-beleid – iedereen geregeld testen – zou effectiever zijn. Het R-getal zou daardoor met 44,9 procent worden verlaagd. Maar dat betekent dus dat behalve thuis en op school, iedereen regelmatig een negatieve test moet overleggen.