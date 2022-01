Kans op invoering omstreden 2G -maatregel slinkt na nieuw onderzoek

De PvdA, belangrijk voor een eventuele meerderheid in de Tweede Kamer, is niet principieel tegen 2G, maar deze studie zorgt ook bij die partij voor gefronste wenkbrauwen. "We waren al kritisch op deze maatregel en we zijn door dit onderzoek nog kritischer geworden", zegt Attje Kuiken, coronawoordvoerder van de partij. "Dit was het onderzoek waar we reikhalzend naar uitkeken."

Kuiken is vooral benieuwd wat coronaminister Ernst Kuipers nu gaat doen. Zijn voorganger Hugo de Jonge wilde 2G in Nederland invoeren 'zodra het weer kan'. Het kabinet wil nog niet inhoudelijk reageren op het onderzoek. Donderdag is er weer een coronadebat. "Wij gaan de minister donderdag al fel bevragen", zegt Kuiken.