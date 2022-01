Marathondebat over nieuwe plannen kabinet-Rutte IV: dit sprong eruit

Het chaotische begin raakte ook Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Zij greep nauwelijks in en dat was een doorn in het oog van een aantal Kamerleden. Sylvana Simons (BIJ1) smeekte de Kamervoorzitter zelfs om in te grijpen: "Het is aan u om een veilige werkplek te creëren voor mensen die zijn verkozen."

Bergkamp probeerde te redden wat er te redden viel en zei dat ze het debat op inhoud wilde voeren. Pieter Omtzigt vond haar optreden niet ver genoeg gaan. "U moet niet alleen foei, foei zeggen. U bent de scheidsrechter en dan moet u iemand harder aanpakken." Ook Jesse Klaver riep op tot actie: "Handhaaf", riep de GroenLinks-leider. "U bent voorzitter van de Kamer en hoeder van de democratische rechtstaat."

Bergkamp zei uiteindelijk dat ze op een 'later' moment wil gaan praten over de verruwing en de toon van het debat.