Woedende reacties na uitspraken Wilders: 'Voorzitter, ik smeek u in te grijpen'

Frits Wester: 'Dit moet niet lang te duren'

"De onvrede over het niet optreden door Kamervoorzitter Vera Bergkamp tegen Geert Wilders wordt Kamerbreed gedeeld. En het is niet de eerste keer dat de Kamer vindt dat Bergkamp haar gezag veel meer moet laten gelden. Bergkamp, nu tien maanden voorzitter, is nog duidelijk zoekende hoe ze het steeds harder wordende debat in goede banen moet leiden. Dit moet niet te lang meer duren, want het is anders wachten tot het binnenkort een keer compleet ontspoort."