Premier Rutte: 'Publieke debat verhardt, maar lang niet iedereen is boos'

De premier deed ook een oproep aan de Tweede Kamer: "We moeten ons verzetten tegen iedere poging om maatschappelijke spanningen doelbewust verder aan te wakkeren." Rutte keurt het af als 'wanneer harde wetenschappelijke kennis wordt afgedaan als: ook maar een mening.' Ook mag men het 'niet normaal' gaan vinden om 'democratisch genomen besluiten te ondergraven, vindt de premier.

Meerdere Forum-politici riepen in de Tweede Kamer op tot 'burgerlijke ongehoorzaamheid' als het aankwam op de coronaregels. In de Tweede Kamer dreigde FVD'er Pepijn van Houwelingen onlangs dat er 'tribunalen zouden komen', wijzend naar het coronabeleid zoals te zien is in deze video: