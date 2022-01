Kuipers: 'Het gaat heel hard, besmettingen kunnen oplopen tot wel 100.000 per dag'

Belangrijk

De komende week worden de ontwikkelingen in de ziekenhuizen nauwlettend in de gaten gehouden. Maar vooralsnog zijn de ziekenhuiscijfers gunstig volgens de minister. "De besmettingen zijn nu ruim drie weken heel hoog. Normaal zie je dat na zeven, tien dagen het aantal opnames in de ziekenhuizen toeneemt. Maar tot en met gisteren daalde het aantal opnames. Vandaag zien we voor het eerst een heel lichte stijging", zegt Kuipers.

Maar het is echt nog een lichte stijging, benadrukte de minister. "Er is zeker nog geen sprake van een kentering. Daar is het ook nog veel te vroeg voor. De ziekenhuiscijfers zijn nog altijd gunstig." De kans op een ziekenhuisopname is volgens onderzoeken die tot nu toe zijn verschenen een stuk kleiner dan met de deltavariant die hiervoor dominant was.