Coronapersconferentie-nieuwe stijl: plaatjes voegen weinig toe, tolk is nu postzegel

Lars Duursma, communicatie-expert: "Ik vond het niet heel anders, maar wat mij echt opviel was dat er een andere sfeer hing. De interactie tussen de pers en de twee sprekers was echt anders. Je merkte bij De Jonge toch meer irritatie en frustratie tussen de vragenstellers en de minister. Dat komt omdat De Jonge graag dingen beter wilde weten en niet goed was in dingen toegeven. Nu is Ernst Kuipers natuurlijk nog nieuw, maar die andere interactie viel me echt op."

Hoe deed de nieuwe minister het? "Kuipers noemde zijn vier kinderen bij een vraag over eenzaamheid. Dat zorgde voor een persoonlijk moment. Ik vond zijn aftrap van zes minuten rustig en professioneel, maar hij was beter in het stuk daarna waarin hij de vragen van de pers ging beantwoorden. Je merkt toch dat hij minder goed is in het teksten voordragen en dan is het ook nog een tekst die grotendeels door anderen is voorbereid. Dat was zichtbaar minder zijn ding."

Wat Duursma heel erg miste was de uitleg van het kabinet: hoe de afweging is gemaakt. "Dus: waarom kunnen de winkels wel open, maar de bioscopen niet? En waarom mag je straks wel naar de kapper maar niet naar het theater? Je moet duidelijk aangeven hoe je tot dat besluit komt. Die kwam wel, maar pas in de antwoorden met journalisten. Die afweging heeft te maken met de intensiteit en de duur van de contacten, het kabinet had die afweging duidelijker moeten maken. Dat willen mensen weten."