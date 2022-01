Geen quarantaine meer nodig na boosterprik of recent herstel van corona

Mensen met een zogenoemd cruciaal beroep (zie kader hieronder) die geen booster hebben of de ziekte dit jaar niet hebben doorgemaakt, mogen wel naar hun werk, mits ze elke dag een zelftest doen. Na vijf dagen moeten ze wel een PCR-test doen.

Voor mensen die geen booster hebben gehad én ook geen cruciaal beroep hebben, blijven de huidige quarantaineregels gelden. Dat betekent tien dagen quarantaine, tenzij een PCR-test op dag vijf negatief is.

Nieuwe regels

Met deze nieuwe regels wil het kabinet voorkomen dat het land ontwricht raakt. Volgens ingewijden verwacht het OMT dat het aantal mensen in quarantaine kan oplopen tot 1 miljoen als de quarantaineregels ongewijzigd blijven. Dat heeft enorme gevolgen voor de samenleving.

Daarom past het kabinet dus de regels aan. Of de nieuwe regels morgen al ingaan of op een later moment, is nog niet duidelijk.

Regels werden juist aangescherpt

Nu is het dringende advies nog dat iedereen, gevaccineerd of ongevaccineerd, tien dagen in quarantaine moet na een nauw contact met een besmet persoon. De regels werden vlak voor de kerst nog aangescherpt. Wel mag er na vijf dagen een PCR-test worden gedaan: is die negatief dan mag de persoon weer uit quarantaine.

Straks verdwijnt dus de quarantaine voor iedereen met een booster op zak of mensen die dit jaar corona hebben gehad en zijn hersteld.