Kabinet kondigt versoepelingen aan in vernieuwde persconferentie

Vanavond is dus de vuurdoop voor de 62-jarige Kuipers, die afgelopen maandag als minister werd beëdigd. In zijn vorige functie was hij verantwoordelijk voor de verspreiding van coronapatiënten in ziekenhuizen.

Vuurdoop

Of hij houdt van de spotlights? Niet per se, zei studievriend Jaap Fogteloo eerder tegen RTL Nieuws. "Maar hij is niet bang. Op tv komt hij trouwens wel vaak ernstig over. In het echt is hij veel luchtiger van toon."