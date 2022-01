Kabinet komt met versoepelingen voor onderwijs, winkels, kappers en sport

"Het nieuwe kabinet koerst dus op een aantal versoepelingen. Het zijn kleine stapjes, nog geen grootse heropening. De lockdown volhouden was onhoudbaar, gezien de druk vanuit de samenleving om Nederland iets meer lucht te geven", zegt politiek verslaggever Fons Lambie.

Protest

Het protest tegen de lockdown neemt op steeds meer plekken toe. Veel ondernemers lieten weten dat ze al hebben besloten hoe dan ook de deuren zaterdag open te doen. Onder andere in steden in Limburg, Gelderland en Overijssel kunnen ondernemers rekenen op steun van hun burgemeester.

Quarantaine

Het kabinet heeft het OMT ook advies gevraagd over de quarantaineregels. Het is nog niet bekend wat daar uit is gekomen. Vlak voor kerst is het quarantaineadvies juist aangescherpt door het RIVM vanwege de opmars van de omikronvariant. Huisgenoten en nauwe contacten van mensen die positief zijn getest op Covid-19 worden nu nog geadviseerd om tien dagen in quarantaine te gaan.

Voor die groep is het wel zo dat zij na vijf dagen mogen testen bij de GGD. Is deze PCR-test dan negatief, dan stopt voor hen de quarantaine.