Minister Kuipers: 'Te vroeg om corona nu al als griepje te behandelen'

Komt er een einde aan de lockdown en is versoepelen mogelijk? De nieuwe coronaminister Ernst Kuipers (D66) is vandaag nog voorzichtig en wil nog weinig zeggen. "Alle scenario's zijn echt denkbaar. Het is niet dat ik niets wil zeggen, ik kan het gewoon nog niet zeggen. Vanavond krijg ik pas het OMT-advies."

Nog niet als griepje behandelen

Over één ding is hij wel duidelijk: het is te vroeg om corona nu al als griepje te behandelen. "We hebben meer informatie nodig. Zoals: hoe is het beloop van de patiënten die de omikorronvariant hebben."

De aantallen besmettingen zijn hoog en dat zien we nu nog niet terug in de ziekenhuizen, erkent Kuipers. "Maar we verwachten dat die omhoog gaan, het is nog onzeker hoe dat precies gaat verlopen."

Dat het op de ic's nu ook rustig is, is ook niet zo gek volgens de minister omdat het twee weken duurt voordat het effect op de ic's is terug te zien. "En de besmettingen zijn nu een dag of tien pas écht hoog."